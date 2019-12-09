В Nissan превратили автомобиль в новогоднюю елку
Новогодняя спецверсия электрокара Leaf под названием Nissan Tree покорила всех любителей. Автомобильная компания оригинально превратила свою машину в новогоднюю елку.
Leaf украсили тысячами маленьких светодиодов, сверкающими огнями и фигуркой оленя на крыше. На дисплее водитель может увидеть, что Nissan в среднем производит 744 кВт чистой энергии, проезжая 18 000 км. Специалисты уверяют, сэкономленный ресурс эквивалентен 20% от суммарного потребления электричества средним европейским домохозяйством за год. Эксперты подсчитали, Nissan Leaf может генерировать такое количество энергии, которого хватит для обеспечивания питанием 270 елок с 700 лампами накаливания на целый час. «Электрическая педаль» позволяет водителю авто начинать движение, ускорять и замедлять его при помощи педали акселератора. Более того, благодаря данной системе можно «запасать» энергию торможения.
Специалисты использовали кинетическую энергию, которая высвобождается при торможении или замедлении транспортного средства и преобразует ее в электрическую. Она же в свою очередь поступает к батарее и заряжает ее.
Leaf украсили тысячами маленьких светодиодов, сверкающими огнями и фигуркой оленя на крыше. На дисплее водитель может увидеть, что Nissan в среднем производит 744 кВт чистой энергии, проезжая 18 000 км. Специалисты уверяют, сэкономленный ресурс эквивалентен 20% от суммарного потребления электричества средним европейским домохозяйством за год. Эксперты подсчитали, Nissan Leaf может генерировать такое количество энергии, которого хватит для обеспечивания питанием 270 елок с 700 лампами накаливания на целый час. «Электрическая педаль» позволяет водителю авто начинать движение, ускорять и замедлять его при помощи педали акселератора. Более того, благодаря данной системе можно «запасать» энергию торможения.
Специалисты использовали кинетическую энергию, которая высвобождается при торможении или замедлении транспортного средства и преобразует ее в электрическую. Она же в свою очередь поступает к батарее и заряжает ее.
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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:05