"Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце": Полина Гагарина поздравила Екатерину Варнаву с днем рождения

Екатерина Варнава празднует день рождения, ей сегодня исполнилось 35 лет. Комедийную актрису уже поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В числе первых была Полина Гагарина, которая опубликовала видео с именинницей. На кадрах исполнительница и участница "Comedy Woman" просто идут по улице и просят их снимать. В комментарии к посту в Instagram Полина Гагарина отметила, что в сознательном возрасте обрести настоящую подругу такую, как Екатерина Варнава, - это большой подарок. Также певица написала: "Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце, за тебя такую! Будь всегда здорова и сильна духом и телом!"Полина Гагарина пожелала Екатерине Варнаве взлетов и побед. Подписчики певицы присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания. За один час публикацию исполнительницы просмотрели более 170 000 пользователей Сети.