"Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце": Полина Гагарина поздравила Екатерину Варнаву с днем рождения
В социальной сети Instagram Полина Гагарина поздравила Екатерину Варнаву с днем рождения. Также исполнительница сказала спасибо участнице шоу "Comedy Woman" за ее душу и огромное сердце.
Екатерина Варнава празднует день рождения, ей сегодня исполнилось 35 лет. Комедийную актрису уже поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В числе первых была Полина Гагарина, которая опубликовала видео с именинницей. На кадрах исполнительница и участница "Comedy Woman" просто идут по улице и просят их снимать. В комментарии к посту в Instagram Полина Гагарина отметила, что в сознательном возрасте обрести настоящую подругу такую, как Екатерина Варнава, - это большой подарок. Также певица написала: "Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце, за тебя такую! Будь всегда здорова и сильна духом и телом!"
Полина Гагарина пожелала Екатерине Варнаве взлетов и побед. Подписчики певицы присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания. За один час публикацию исполнительницы просмотрели более 170 000 пользователей Сети.
Екатерина Варнава празднует день рождения, ей сегодня исполнилось 35 лет. Комедийную актрису уже поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В числе первых была Полина Гагарина, которая опубликовала видео с именинницей. На кадрах исполнительница и участница "Comedy Woman" просто идут по улице и просят их снимать. В комментарии к посту в Instagram Полина Гагарина отметила, что в сознательном возрасте обрести настоящую подругу такую, как Екатерина Варнава, - это большой подарок. Также певица написала: "Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце, за тебя такую! Будь всегда здорова и сильна духом и телом!"
Полина Гагарина пожелала Екатерине Варнаве взлетов и побед. Подписчики певицы присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания. За один час публикацию исполнительницы просмотрели более 170 000 пользователей Сети.