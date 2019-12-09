Кристина Орбакайте объяснила, почему Пугачева не поздравила дочь Киркорова с 8-летием





Неделю назад в Подмосковье Филипп Киркоров устроил вечеринку по случаю 8-летия дочери Аллы-Виктории. На праздник было потрачено больше 3 миллионов рублей и приглашено почти 200 гостей. Ожидали прибытия Аллы Пугачевой с сыном и дочкой, но Примадонна не приехала.Из-за отсутствия Аллы Борисовны возникло множество слухов. Изначально гости предположили, что семье Пугачевой нездоровится, потом, что певица поссорилась с мужем Максимом Галкиным. Такие слухи спровоцировало появление Аллы Борисовны в одиночестве на премьере фильма «Тот самый концерт».Кристина Орбакайте решила прекратить распространение разных версий и рассказала в эфире программы «Ты не поверишь», что Примадонна не смогла прийти на вечеринку из-за плотного графика. Алла Борисовна сейчас занята выходом фильма, поэтому времени на отдых у неё нет. Певица поздравит дочь Киркорова чуть позже лично.