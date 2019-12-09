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Эксперты назвали домашних животных, подходящих аллергикам

Эксперты назвали домашние животные, которые можно завести людям с аллергией. Однако не стоит забывать об уходе за питомцами, чтобы не ухудшить течение заболевания.

Часто люди бояться брать в дом домашних животных из-за испорченной мебели, недостаточности времени для ухода за ними. Однако чаще не заводят питомцев, чтобы не причинить вред здоровью, ведь для человека с аллергией контакт с собакой или кошкой может закончиться кашлем или насморком.

Если хочется домашнего питомца, несмотря на аллергию, то существует несколько вариантов. Можно приобрести кошку сфинкса или китайскую хохлатую собаку. У этих животных нет шерсти, но их необходимо часто мыть. При желании иметь питомца с шерстью можно обратить внимание на бенгальскую кошку. Она редко линяет и почти себя не облизывает, чем уменьшает количество шерсти и слюны. Допускается покупка сибирской или голубой русской кошки. Они имеют длинную шерсть, но в их слюне нет белка, который вызывает аллергические реакции. Аллергикам можно завести терьера, пуделя, шнауцера, шитцу, но таких собак необходимо часто мыть и ухаживать за их шерстью.

Часто доктора советуют людям с характерными симптомами купить рыбок, черепах, рептилий, также не спровоцирует аллергию шиншилла, ведь зверек не умеет потеть. Однако, прежде чем приобрести животное, стоит проверить наличие на него аллергической реакции и помнить, что их вызывает шерсть, слюна, моча и кожный жир.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:08

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