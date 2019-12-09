В штате Орегон завершилась трёхнедельная экспедиция по поиску "снежного" человека





За последние 100 лет о существовании "снежного" человека сообщали около 10 000 человек. На это неизвестное животное даже есть досье ФБР, которое было рассекречено в 1977 году. К документу добавлены волокна, предположительно, принадлежащие гигантскому примату. Позднее экспертиза показала, ими оказалась шерсть оленя.На сегодняшний день нет ни единого документального подтверждения, что высокое волосатое прямоходящие животное - йети на самом деле существует. Однако учёные не отрицают и даже допускают возможность в скором времени найти доказательства и открыть новый вид примата. Специалисты ссылаются на выявленный в 2001 году новый вид лемура, вес которого составил всего 57 граммов. Также эксперты рассказали о трудностях в поисках горилл. Оказывается, данные млекопитающие замечательно маскируются в дикой природе. Этих довольно крупных обезьян трудно обнаружить даже на расстоянии в 1 метр. Также в пользу йети говорят схожие и последовательные описания встреч с гигантом.В то же время палеонтолог Дэвид Хон заявил, что доказательством существования нового вида может быть только наличие тела животного или его уникального ДНК, добытого из волос, органических тканей или фекалий. Оказывается, такой генетический материал существует. Основная часть физиологических доказательств существования "снежного" человека состоит из волос. Эксперты поревели анализ 36-ти образцов и обнаружили, что почти все волокна принадлежат уже описанным видам животных. Но два образца учёных смогли удивить: этот генетический материал не относится ни к одному известному виду. Вывод напрашивается сам собой: волосы могут принадлежать "снежному" человеку.