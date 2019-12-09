В составе жюри конкурса «Новая звезда» Юлия Савичева была максимально честна
Юлия Савичева сообщала своим подписчикам в Instagram о том, что вчера был заключительный съемочный день конкурса «Новая звезда». Также исполнительница заявила, находясь в жюри, она была максимально честна.
Юлия Савичева показала фанатам несколько снимков в черном облегающем платье в пол с металлическими бретельками, украшенными стразами. В руках певица держит букет цветов. В комментарии к публикации в Instagram исполнительница написала: «Находясь в жюри, я была максимально честна, не старалась приукрашивать или сглаживать свое мнение о выступлениях участников». Юлия Савичева рада, что смогла помочь и поделиться опытом с талантливыми и перспективными молодыми людьми. Во время конкурса «Новая звезда» было много споров, но певице удалось отстоять свое мнение.
В финале проекта звучало множество оригинальных авторских песен, и представлены зрелищные номера. Юлия Савичева призналась, что выбор было делать не легко, но все же победитель определен.
Подписчики с нетерпением ждут выхода конкурса «Новая звезда» в эфир. Многие отметили, что не сомневаются в честности исполнительницы.
Юлия Савичева показала фанатам несколько снимков в черном облегающем платье в пол с металлическими бретельками, украшенными стразами. В руках певица держит букет цветов. В комментарии к публикации в Instagram исполнительница написала: «Находясь в жюри, я была максимально честна, не старалась приукрашивать или сглаживать свое мнение о выступлениях участников». Юлия Савичева рада, что смогла помочь и поделиться опытом с талантливыми и перспективными молодыми людьми. Во время конкурса «Новая звезда» было много споров, но певице удалось отстоять свое мнение.
В финале проекта звучало множество оригинальных авторских песен, и представлены зрелищные номера. Юлия Савичева призналась, что выбор было делать не легко, но все же победитель определен.
Подписчики с нетерпением ждут выхода конкурса «Новая звезда» в эфир. Многие отметили, что не сомневаются в честности исполнительницы.