В составе жюри конкурса «Новая звезда» Юлия Савичева была максимально честна

Юлия Савичева показала фанатам несколько снимков в черном облегающем платье в пол с металлическими бретельками, украшенными стразами. В руках певица держит букет цветов. В комментарии к публикации в Instagram исполнительница написала: «Находясь в жюри, я была максимально честна, не старалась приукрашивать или сглаживать свое мнение о выступлениях участников». Юлия Савичева рада, что смогла помочь и поделиться опытом с талантливыми и перспективными молодыми людьми. Во время конкурса «Новая звезда» было много споров, но певице удалось отстоять свое мнение.В финале проекта звучало множество оригинальных авторских песен, и представлены зрелищные номера. Юлия Савичева призналась, что выбор было делать не легко, но все же победитель определен.Подписчики с нетерпением ждут выхода конкурса «Новая звезда» в эфир. Многие отметили, что не сомневаются в честности исполнительницы.