В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Зеленского в Париже
Личная беседа российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским должна состояться после завершения основной программы саммита «нормандской четверки». В Кремле рассказали о том, как должна пройти первая встреча глав двух государств.
Сообщается, что длительность встречи Путина и Зеленского будет определена на месте и в большей степени зависит от самих лидеров. Об этом прессе рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков. «Встреча с президентом Украины в Париже была вынесена отдельно, поскольку организаторам саммита так было удобней», - подчеркнул он. Примечательно, что ранее стало известно о планах сторон на проведение совместной пресс-конференции, которая намечена после завершения всех встреч, а вот о предполагаемой длительности переговоров в двустороннем формате информации не было.
Также стоит отметить, что еще в минувшую пятницу стало известно о целом ряде встреч Владимира Путина, в том числе с его украинским коллегой в Париже. Официальный Киев тогда не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что потребность в проведении такой встречи может возникнуть неожиданно.
Сообщается, что длительность встречи Путина и Зеленского будет определена на месте и в большей степени зависит от самих лидеров. Об этом прессе рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков. «Встреча с президентом Украины в Париже была вынесена отдельно, поскольку организаторам саммита так было удобней», - подчеркнул он. Примечательно, что ранее стало известно о планах сторон на проведение совместной пресс-конференции, которая намечена после завершения всех встреч, а вот о предполагаемой длительности переговоров в двустороннем формате информации не было.
Также стоит отметить, что еще в минувшую пятницу стало известно о целом ряде встреч Владимира Путина, в том числе с его украинским коллегой в Париже. Официальный Киев тогда не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что потребность в проведении такой встречи может возникнуть неожиданно.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:24