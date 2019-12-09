Звезда "Дом-2" Алиса Литинская удивила пользователей Сети «дьявольскими» губами





На данный момент Алиса проживает в Испании. Судя по всему, и до этой страны докатилась мода на так называемые «дьявольские губы». Сейчас в интернете очень много снимков подобного рода. Так, Литинская разместила фото, где видно, ее губы обрели волнистую форму. По ее словам, новый образ создавали с косметологом с помощью филлеров.Девушка написала, что отныне и у нее есть «дьявольские губы», и спросила у пользователей Сети, а нравится ли им подобная мода. Однако многие Литинской не поверили и сказали, что, скорее всего она сделала новое фото помощью фотошопа. Тем не менее, Алиса утверждает, что все настоящее.Возникают сомнения и потому, что Алиса Литинкая в своем stories разместила сразу два снимка, а именно с волнистыми и обыкновенными губами.Форму своих губ изменила и другая бывшая участница проекта Мария Кохно. Она отметила, что во время процедуры было достаточно больно, но она все выдержала и стала обладательницей модных губ. Таким образом, Кохно решила поддержать новые тенденции в моде.