Герцогиня Сассекская поработала волонтёром в благотворительной организации
На странице в Instagram центра Святого Феликса опубликовали фото Меган Маркл в неожиданном наряде – кепка, курточка и футболка в полоску. На самом деле, герцогиня Сассекская решила посетить благотворительное учреждение в качестве добровольца, с целью помощи бесприютным и нуждающимся людям.
Представители Центра рассказали, что были очень польщены тем, что герцог и герцогиня Сассекские из 12 благотворительных центров Торонто выбрали именно их: «На этой фотографии Меган, решившая добровольно поработать на нашей кухне! Она является активным приверженцем и волонтером центра Святого Феликса. Даже в то время, когда жила в городе и снималась в сериале «Форс-мажоры», она помогала нам. Многим из нас приятно воспоминать о герцогине, хотя мы знаем её как «прекрасную Меган». Мы рады, что она продолжает помогать нуждающимся людям уже как член королевской семьи. Мы будем рады видеть её снова».
Кстати, фото с добровольцами подтвердает слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские улетели в Канаду. Такая версия была выдвинута поклонниками королевской семьи после того, как пара опубликовала поздравление с Днем благодарения и прикрепила в конце сообщения смайлик в виде красного кленового листа.
Представители Центра рассказали, что были очень польщены тем, что герцог и герцогиня Сассекские из 12 благотворительных центров Торонто выбрали именно их: «На этой фотографии Меган, решившая добровольно поработать на нашей кухне! Она является активным приверженцем и волонтером центра Святого Феликса. Даже в то время, когда жила в городе и снималась в сериале «Форс-мажоры», она помогала нам. Многим из нас приятно воспоминать о герцогине, хотя мы знаем её как «прекрасную Меган». Мы рады, что она продолжает помогать нуждающимся людям уже как член королевской семьи. Мы будем рады видеть её снова».
«Стоит помнить, что зимние праздники – это время года, когда необходимо задуматься над тем, чтобы протянуть руку помощи тем, кому повезло меньше, чем вам» - рассказали в организации.
Кстати, фото с добровольцами подтвердает слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские улетели в Канаду. Такая версия была выдвинута поклонниками королевской семьи после того, как пара опубликовала поздравление с Днем благодарения и прикрепила в конце сообщения смайлик в виде красного кленового листа.