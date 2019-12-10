Герцогиня Сассекская поработала волонтёром в благотворительной организации

«Стоит помнить, что зимние праздники – это время года, когда необходимо задуматься над тем, чтобы протянуть руку помощи тем, кому повезло меньше, чем вам» - рассказали в организации.

Представители Центра рассказали, что были очень польщены тем, что герцог и герцогиня Сассекские из 12 благотворительных центров Торонто выбрали именно их: «На этой фотографии Меган, решившая добровольно поработать на нашей кухне! Она является активным приверженцем и волонтером центра Святого Феликса. Даже в то время, когда жила в городе и снималась в сериале «Форс-мажоры», она помогала нам. Многим из нас приятно воспоминать о герцогине, хотя мы знаем её как «прекрасную Меган». Мы рады, что она продолжает помогать нуждающимся людям уже как член королевской семьи. Мы будем рады видеть её снова».Кстати, фото с добровольцами подтвердает слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские улетели в Канаду. Такая версия была выдвинута поклонниками королевской семьи после того, как пара опубликовала поздравление с Днем благодарения и прикрепила в конце сообщения смайлик в виде красного кленового листа.