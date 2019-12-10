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Эксперты: Характер человека можно определить по цвету глаз

Эксперты сообщают, что характер человека легко определить по цвету глаз. Так можно предсказать реакцию собеседника и сформировать нужную линию поведения во время общения с ним.

Ученые разработали трактовку и утверждают, что наличие черных глаз у человека говорит об его остром уме, искренности и способности сохранять чужие секреты. Люди с карими глазами имеют позитивное отношение к жизни и проблемам, которые встречаются на их пути. Уверенность в собственных силах помогает им найти решение из любой трудной ситуации, но они не всегда могут описать свои хорошие качества из-за трудностей самовыражения.

У людей с зелеными глазами высокие интеллектуальные способности и всегда хорошее настроение, но у них высокие чувства зависти и ревности, что мешает в дружбе. Голубоглазые люди считаются экстравертами и в компании становятся центром внимания. Они могут поддержать любое общение, ведь имеют остро развитое чувство тактичности.

Обладатели серых глаз отличаются хладнокровием и выдержкой. Такие люди дружелюбны и доброжелательны, имеют острый ум и развитую интуицию, способны принимать решения под влиянием чувств.

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Наука / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 08:00

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