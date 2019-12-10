Эксперты: Характер человека можно определить по цвету глаз





Ученые разработали трактовку и утверждают, что наличие черных глаз у человека говорит об его остром уме, искренности и способности сохранять чужие секреты. Люди с карими глазами имеют позитивное отношение к жизни и проблемам, которые встречаются на их пути. Уверенность в собственных силах помогает им найти решение из любой трудной ситуации, но они не всегда могут описать свои хорошие качества из-за трудностей самовыражения.У людей с зелеными глазами высокие интеллектуальные способности и всегда хорошее настроение, но у них высокие чувства зависти и ревности, что мешает в дружбе. Голубоглазые люди считаются экстравертами и в компании становятся центром внимания. Они могут поддержать любое общение, ведь имеют остро развитое чувство тактичности.Обладатели серых глаз отличаются хладнокровием и выдержкой. Такие люди дружелюбны и доброжелательны, имеют острый ум и развитую интуицию, способны принимать решения под влиянием чувств.