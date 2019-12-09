Сергей Лазарев поздравил Екатерину Варнаву с 35-летием фото их поцелуя

Сергей Лазарев и Екатерина Варнава много лет поддерживают дружеские отношения и поздравляют друг друга с праздниками. Сегодня участница «Comedy Woman» отмечает свой 35 день рождения. В честь этого мероприятия певец Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой он и именинница запечатлены в момент поцелуя. Екатерина Варнава одета в красное платье, а исполнитель в темно-синий костюм. В комментарии в социальной сети Instagram известный певец просто написал: «С днем рождения, милая!»Подписчики Сергея Лазарева отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять участницу «Comedy Woman» с 35-летием. Многие отметили, что Екатерина Варнава хорошо смотрится рядом с исполнителем. За несколько минут публикация Сергея Лазарева набрала более 45 000 отметок "Мне нравится".