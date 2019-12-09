Ученые: Воспроизведение классической музыки улучшает качество операций





Производительность работы хирургов улучшалась на 11% во время прослушиваний произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха. При этом манипуляции заканчивались на 10% быстрее. Исследование, которые опубликовали в Международном журнале хирургии, также сообщает, что пациентам не нужно было большое количество обезболивающих и анестетиков. Однако в процессе анализа 18 научных работ было выявлено, что игравшие на полную мощность песни, отрицательно сказываются на операциях, что приводит к инфекциям в послеоперационный период. Эксперт сообщает, музыка, играющая в операционной, должна воспроизводиться на среднем или низком уровне громкости.Раньше ученые выяснили, что мелодия способна влиять на качество операций, повышая его. Такие традиции исходят из древних времен, когда греки относились к Аполлону, как к богу одновременно музыки и исцеления.