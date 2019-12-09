В Пермском крае 18-летняя девушка погибла под поездом
Несчастный случай с гибелью 18-летней девушки под поездом произошел 8 декабря. На железной дороге в Пермском крае жертва получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает издание «Аргументы и факты».
«В 23 часа 17 минут на 1535 километре 2 пикета одной из железнодорожных станций Пермского края, грузовым поездом смертельно травмирована 18-летняя девушка», - сообщает управление на транспорте СКР. Специалисты провели опрос локомотивной бригады, в ходе которого удалось выяснить, что машинист приближающегося состава успел подать предупредительный сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения с переходящей железную дорогу девушкой не удалось. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.
На данный момент следователи проводят доследственную проверку. Исходя из найденного во время следствия материала будет принято решение, возбуждать уголовное дело против машиниста поезда или нет.
«В 23 часа 17 минут на 1535 километре 2 пикета одной из железнодорожных станций Пермского края, грузовым поездом смертельно травмирована 18-летняя девушка», - сообщает управление на транспорте СКР. Специалисты провели опрос локомотивной бригады, в ходе которого удалось выяснить, что машинист приближающегося состава успел подать предупредительный сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения с переходящей железную дорогу девушкой не удалось. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.
На данный момент следователи проводят доследственную проверку. Исходя из найденного во время следствия материала будет принято решение, возбуждать уголовное дело против машиниста поезда или нет.
Происшествия
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:20