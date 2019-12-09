В Пермском крае 18-летняя девушка погибла под поездом





«В 23 часа 17 минут на 1535 километре 2 пикета одной из железнодорожных станций Пермского края, грузовым поездом смертельно травмирована 18-летняя девушка», - сообщает управление на транспорте СКР. Специалисты провели опрос локомотивной бригады, в ходе которого удалось выяснить, что машинист приближающегося состава успел подать предупредительный сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения с переходящей железную дорогу девушкой не удалось. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.На данный момент следователи проводят доследственную проверку. Исходя из найденного во время следствия материала будет принято решение, возбуждать уголовное дело против машиниста поезда или нет.