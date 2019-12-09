Майя Донцова назвала свою пару самой искренней и настоящей на шоу "Спаси свою любовь"





На днях участницы проекта "Дом-2" Майя Донцова и Марина Африкантова обсудили свои отношения с мужьями, в разговоре супруга Алексея Купина отметила, что их пара является самой искренней и честной, при этом то же, по ее мнению, относится и Роману Капаклы с его избранницей. По мнению девушек, Шабарины и Рапунцели устали быть в центре внимания, но сами постоянно ищут повод, чтобы их проблемы обсуждали.Так, Розалия Райсон недавно заявила, что Майя Донцова и Алексей Купин прячут свои проблемы на общих собраниях. Сама же проектантка думает по-другому. В их жизни с Купиным произошел переломный момент, после чего они все уладили и отношения стали практически идеальными.Майя Донцова уже смирилась, видимо, с тяжелым характером своего избранника, к желанию устраивать розыгрыши, костюмированные сценки и делать странные подарки, к тому же они желают одного и того же - остаться на проекте, да и привычки у супругов за год стали практически одинаковыми. Майя Донцова успевает и выполнять задания организаторов, собирая компромат на своих коллег.