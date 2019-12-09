Алена Хмельницкая не одобряет суррогатное материнство
Алена Хмельницкая поделилась своим мнением о суррогатном материнстве. Она рассказала, что не одобряет такие услуги и не советует это делать другим парам. Звезда считает, намного лучше воспользоваться альтернативой усыновления.
Также актриса поделилась своим мнением по поводу беременности после 50 лет. Она считает этот шаг безответственным, так как мать не сможет в полной мере уделить ребенку внимание, а ему для нормального развития просто необходимо ощущать устойчивую опору на своем жизненном пути. По словам Хмельницкой, к услугам суррогатного материнства стоит скорее обращаться парам нетрадиционной ориентации, так как у них меньше возможностей, чем у полноценной семьи. Алена Хмельницкая не собирается становиться мамой в третий раз, по крайней мере в ближайшем будущем.
Напомним, сейчас знаменитость проживает с Александром Синюшиным в гражданском браке. По словам Хмельницкой, хоть ее избранник и моложе на 13 лет, она совершенно не ощущает разницы в возрасте. Более того, он прекрасно нашел общий язык с ее детьми: младшей дочерью Ксенией и старшей - 25-летней Сашей.
Также актриса поделилась своим мнением по поводу беременности после 50 лет. Она считает этот шаг безответственным, так как мать не сможет в полной мере уделить ребенку внимание, а ему для нормального развития просто необходимо ощущать устойчивую опору на своем жизненном пути. По словам Хмельницкой, к услугам суррогатного материнства стоит скорее обращаться парам нетрадиционной ориентации, так как у них меньше возможностей, чем у полноценной семьи. Алена Хмельницкая не собирается становиться мамой в третий раз, по крайней мере в ближайшем будущем.
Напомним, сейчас знаменитость проживает с Александром Синюшиным в гражданском браке. По словам Хмельницкой, хоть ее избранник и моложе на 13 лет, она совершенно не ощущает разницы в возрасте. Более того, он прекрасно нашел общий язык с ее детьми: младшей дочерью Ксенией и старшей - 25-летней Сашей.