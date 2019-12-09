Алена Хмельницкая не одобряет суррогатное материнство





Также актриса поделилась своим мнением по поводу беременности после 50 лет. Она считает этот шаг безответственным, так как мать не сможет в полной мере уделить ребенку внимание, а ему для нормального развития просто необходимо ощущать устойчивую опору на своем жизненном пути. По словам Хмельницкой, к услугам суррогатного материнства стоит скорее обращаться парам нетрадиционной ориентации, так как у них меньше возможностей, чем у полноценной семьи. Алена Хмельницкая не собирается становиться мамой в третий раз, по крайней мере в ближайшем будущем.Напомним, сейчас знаменитость проживает с Александром Синюшиным в гражданском браке. По словам Хмельницкой, хоть ее избранник и моложе на 13 лет, она совершенно не ощущает разницы в возрасте. Более того, он прекрасно нашел общий язык с ее детьми: младшей дочерью Ксенией и старшей - 25-летней Сашей.