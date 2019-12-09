Американский астроном считает, что США могли следить за новым российским спутником





Минобороны РФ сообщило об эксперименте по отдалению унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, назначенного для осуществления опыта, чтобы оценить техническое состояние спутников. Военное ведомство рассказало о запуске системы «Космос – 2542», способной проводить мониторирование состояния спутников, а ее аппаратура может снимать и поверхность Земли.Основываясь на данные сайта, Джонатан МакДауэлл понял, что американцы очень заинтересованы деятельностью российских космических аппаратов, по выкладке на этом ресурсе их описаний. Теперь все зарегистрированные пользователи могут узнать параметры орбиты спутников и их местоположение.