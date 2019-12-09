"В Ледовом было жарко": Анна Семенович и Денис Клявер провели концерт "Звёзды дорожного радио" в Санкт-Петербурге

Анна Семенович опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны накануне на концерте "Звёзды дорожного радио" в Санкт-Петербурге. На кадрах знаменитость одета в ярко-красное платье в пол. Свой образ она дополнила серьгами с перьями и броским макияжем. Рядом с исполнительницей стоит ее коллега по сцене Денис Клявер, который выбрал для мероприятия костюм серого цвета и белую рубашку. В комментарии к публикации в Instagram Анна Семенович поблагодарила зрителей за аплодисменты и улыбки. Также она написала: "Вчера вместе с Денисом Клявером провели потрясающий концерт "Звёзды дорожного радио". В Ледовом было жарко".Подписчики пришли в восторг от образа исполнительницы. Многие отметили, что платье выгодно подчеркнуло ее формы. Фолловеры оставили свои комплименты и отметки "Мне нравится".