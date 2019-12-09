Звезда "Дома-2" Розалия Райсон считает себя достойным претендентом на титул "Человек года"





Конкурс "Человек года" на проекте "Дом-2" подходит к концу, и практически все участники реалити-шоу призывают коллег и поклонников отдать свои голоса именно за них. Розалия Райсон не отстает и тоже рассказала, что считает себя достойной титула. Она отметила, что у них в семейных отношениях с Андреем Шабариным все замечательно, она понимает мужа, а он поддерживает ее.Тем не менее, Розалия Райсон решила не вспоминать, с чего началось ее семейное счастье, ведь она отбила Андрея Шабарина у Алианы Гобозовой, а затем и вовсе смогла выйти за него замуж. Блондинка считает, что она ничем не хуже Майи Донцовой или Александры Черно. Фолловеры тем временем напомнили, что в основном Иосиф Оганесян и Алексей Купин, как и Дмитрий Дмитренко, призывают голосовать за своих жен, чего пока за Андреем Шабариным замечено не было.