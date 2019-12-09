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Глафира Тарханова рассказала о подходящих платьях для встречи Нового Года

Российская актриса Глафира Тарханова дала рекомендации относительного того, в чем лучше всего встречать Новый год. У себя в Instagram звезда телесериалов «Громовы» и «Измены» нарядилась в красочное платье, сделавшее ее похожей на принцессу из новогодних сказок.
Глафира Тарханова рассказала о подходящих платьях для встречи Нового Года

Являясь активным пользователей социальных сетей, Глафира Тарханова часто публикует новые фотоснимки. В этот раз она облачилась в розовое платье с россыпью белых цветов. Элегантная прическа дополняла образ принцессы, с которой актрису сравнили ее подписчики.

Под фотоснимком Глафира Тарханова оставила несколько рекомендаций, которые помогут подобрать правильный наряд для Нового года. Актриса считает, что самыми актуальными в праздничную ночь окажутся платья оттенков фруктов, травы, сочных ягод и даже земли. Также Глафира Тарханова посоветовала обратить внимание на наряды белого, черного, серебристого, стального и графитового цветов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:04

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