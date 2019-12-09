Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов уверяет, что Ольга Орлова оказала плохое влияние на Юлию Белую





Известно, что Юлия Белая поддержала Анастасию Иванову в том, как она поступила по отношению к Руслану Мацьолеку. Девушка отметила, что нет ничего страшного, если Иванова встретилась с Кудряшовым, ведь лучше сейчас разобраться в своих чувствах, чем потом себя корить. Такого поведения не понял Евгений Ромашов. Он отметил, что после того, как Юлия съездила на виллу к Ольге Орловой, ее поведение изменилось кардинально.Он подозревает, что во время визита к ведущей «Дом-2» Белая могла ему изменить. Именно поэтому сейчас она перестала его ревновать к другим представительницам прекрасного пола и на все смотрит сквозь пальцы.Евгений Ромашов отмечает, что Ольга Орлова странно повлияла на Белую. После беседы с ней Юлия требует свободы в отношениях, а ему ничего не остается, как согласиться со своей возлюбленной.