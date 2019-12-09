АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов уверяет, что Ольга Орлова оказала плохое влияние на Юлию Белую

Участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Евгений Ромашов выразил уверенность, что Ольга Орлова не очень хорошо влияет на его девушку Юлию Белую. По его словам, после личной встречи с ведущей «Дом-2» она даже вести себя начала по-другому.
Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов уверяет, что Ольга Орлова оказала плохое влияние на Юлию Белую

Известно, что Юлия Белая поддержала Анастасию Иванову в том, как она поступила по отношению к Руслану Мацьолеку. Девушка отметила, что нет ничего страшного, если Иванова встретилась с Кудряшовым, ведь лучше сейчас разобраться в своих чувствах, чем потом себя корить. Такого поведения не понял Евгений Ромашов. Он отметил, что после того, как Юлия съездила на виллу к Ольге Орловой, ее поведение изменилось кардинально.

Он подозревает, что во время визита к ведущей «Дом-2» Белая могла ему изменить. Именно поэтому сейчас она перестала его ревновать к другим представительницам прекрасного пола и на все смотрит сквозь пальцы.


Евгений Ромашов отмечает, что Ольга Орлова странно повлияла на Белую. После беседы с ней Юлия требует свободы в отношениях, а ему ничего не остается, как согласиться со своей возлюбленной.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов признался, что закрутил новый…
"Не ем сладости и фрукты": Анастасия Волочкова научилась питаться очень…
«Только Бузовой можно?»: Лера Кудрявцева готова записать дебютный…
"Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце": Полина Гагарина поздравила Екатерину Варнаву с днем…
В Госдуме предложили ввести в школах уроки для противодействия…
Оригинальный «банановый арт» продали за 120 000 долларов на…
МВД пока не станет покупать роботов-полицейских для работы в…
Российский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев рассказал о спаде известности из-за…
«Боролась до последнего»: Ирина Слуцкая о провале Алины Загитовой в финале…
"Арабская Швейцария": Анфиса Чехова отправилась отдыхать в…
Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с…
Снайперы РФ получат дистанционную снайперскую…
Электронные договора купли-продажи авто: Эксперты назвали преимущества и…
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный…
В Пермском крае 18-летняя девушка погибла под…
Автогонщик Льюис Хэмилтон провел тесты нового предсерийного гиперкара Mercedes-AMG…
Звездная пара "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин продемонстрировали своё презрение к Илье…
В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных…
Малькевич: Эксперты Оксфорда опирались на слухи, создавая доклад о манипуляциях РФ в…
Пластическая операция помогла дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной избавиться от лишнего…
Алла Пугачева рассказала, почему пристрастилась к сигаретам с 10…
В интернете опубликовали предсмертное видео 21-летнего рэпера Juice…
Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по…
«Уральские пельмени» отозвали судебные иски к компании своего…
Ученые рассказали о связи между запахами и сильными…
Супруги Сергей и Тата Бондарчук решили официально расторгнуть…
Ford Mustang Shelby GT500 стал рекордсменом в своем…
Пожарный-водитель застрелил соседку в…
Деньги Жанны Фриске: Куда Дмитрий Шепелев тратит наследство…
«Я уже так устал от вранья»: Федор Добронравов намерен подавать в суд иск о…
В Британии девушка вышла замуж за…
Ученым удалось воссоздать вулканическую…
Айза Анохина "спокойно" рассказала девятилетнему сыну о…
Звезда "Дом-2" Марина Африкантова довела до слез Андрея…
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
Ксения Собчак и Алсу станцевали с местными жителями в…
Екатерина Варнава отказалась от свадьбы с танцором Константином…
Ученые утверждают, что белок CSCL10 вызывает у людей приступы депрессии во время…
В детском саду дочь Тимати Алиса обсуждает, сколько лайков соберет фото с…
Экспертный клуб объяснил, почему без волонтерства невозможно развитие гражданского…
Просмотреть все новости