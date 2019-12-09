Анна Большова вышла замуж за своего сводного брата после его совершеннолетия
Анна Большова признается, что вышла замуж за своего сводного брата, как только он стал совершеннолетним. Родители не препятствовали этим отношениям.
Анна Большова в студии программы «Судьба человека» рассказала о первом супруге Антоне Канаеве, который был сыном второй жены ее отца. Для актрисы молодой человек считался сводным братом, а их знакомство произошло, когда он еще не был совершеннолетним. Канаев младше актрисы на семь лет, и как только ему исполнилось 18 лет, они сразу же расписались.
Актриса сообщает, что родители не противились их отношениям и считали, что это удобно. Однако, когда все было решено с квартирным вопросом, молодые люди решили расстаться. Анна Большова сказала, решение разойтись, никак не было связано с их разницей в возрасте. Даже сейчас бывшие супруги в хороших отношениях, хотя у Антона Канаева есть семья, и он воспитывает дочь.
Анна Большова в студии программы «Судьба человека» рассказала о первом супруге Антоне Канаеве, который был сыном второй жены ее отца. Для актрисы молодой человек считался сводным братом, а их знакомство произошло, когда он еще не был совершеннолетним. Канаев младше актрисы на семь лет, и как только ему исполнилось 18 лет, они сразу же расписались.
Актриса сообщает, что родители не противились их отношениям и считали, что это удобно. Однако, когда все было решено с квартирным вопросом, молодые люди решили расстаться. Анна Большова сказала, решение разойтись, никак не было связано с их разницей в возрасте. Даже сейчас бывшие супруги в хороших отношениях, хотя у Антона Канаева есть семья, и он воспитывает дочь.