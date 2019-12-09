Анна Большова вышла замуж за своего сводного брата после его совершеннолетия





Анна Большова в студии программы «Судьба человека» рассказала о первом супруге Антоне Канаеве, который был сыном второй жены ее отца. Для актрисы молодой человек считался сводным братом, а их знакомство произошло, когда он еще не был совершеннолетним. Канаев младше актрисы на семь лет, и как только ему исполнилось 18 лет, они сразу же расписались.Актриса сообщает, что родители не противились их отношениям и считали, что это удобно. Однако, когда все было решено с квартирным вопросом, молодые люди решили расстаться. Анна Большова сказала, решение разойтись, никак не было связано с их разницей в возрасте. Даже сейчас бывшие супруги в хороших отношениях, хотя у Антона Канаева есть семья, и он воспитывает дочь.