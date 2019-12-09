Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов признался, что закрутил новый роман

Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов заинтриговал поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram снимок с девушкой. На фотографии шоумен сидит на фоне природы, а избранница целует его в щеку, при этом он очень счастлив и улыбается. Позже артист признался, что закрутил новый роман, при этом его избранница Ксюша занимается конным спортом и уже успела найти общий язык с одной из дочерей Задойнова Анастасией.Прежде экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов переживал болезненный разрыв с девушкой по имени Анна. Влюбленные встречались на протяжении 6 месяцев и даже снимали вместе квартиру в Сочи, однако их жизненные пути разошлись из-за разных целей. Теперь, судя по всему, шоумен снова строит отношения и счастлив с новой возлюбленной.