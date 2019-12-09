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"Не ем сладости и фрукты": Анастасия Волочкова научилась питаться очень легко

Анастасия Волочкова сообщила подписчикам в Instagram, что научилась не испытывать чувство голода и питаться очень легко. Также известная балерина не ест сладости и фрукты.
"Не ем сладости и фрукты": Анастасия Волочкова научилась питаться очень легко

Анастасия Волочкова старается отвечать на вопросы своих фанатов в социальных сетях. Сегодня танцовщица опубликовала снимок, на котором она запечатлена возле стола с различными сладостями. Одета звезда в черную майку и брюки золотого цвета. В комментарии знаменитость написала, что ее часто спрашивают, ест ли она сладкое. Еще с балетного училища Анастасия Волочкова заставила себя разлюбить продукты, которые могли давать прибавку в весе. Особенно это касается сладостей и фруктов. Танцовщица научилась не испытывать чувство голода и питаться очень легко, а если хочется кушать, то она может просто попить воды.

Дисциплина - это врожденное качество, которое воспитали в балерине отец и спорт. Любой сладости или пицце Анастасия Волочкова предпочтет тарелку салата или кусочек отварного цыплёнка без соли. Также в ее рационе присутствуют отварные яйца всмятку, рыба, сыр и очень острые овощные супы. Подписчики восхитились стойким характером танцовщицы, высоко оценив ее стройную фигуру.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:21

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