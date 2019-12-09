«Только Бузовой можно?»: Лера Кудрявцева готова записать дебютный альбом





Известная блондинка выступила на сцене Кремлевского дворца в дуете с Арой Мартиросяном. Лера Кудрявцева заявила, что полностью готова к творческой карьере. Более того, Кудрявцева еще в октябре представила композицию «Вдвоем», которую посвятила своему мужу. «Будете трещать, запишу альбом. Так что лучше не злите меня!», - шутит телеведущая. Стоит отметить, что поклонники уже давно интересуются деятельность артистки и уверены, что из нее получится прекрасная певица. Некоторые из фолловеров в социальных сетях даже настаивают на том, что при желании Кудрявцева добьётся большего успеха, чем ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.Напомним, что на данный момент всё свое свободное от работы время Лера Кудрявцева уделяет своей дочери, которая появилась на свет в августе пошлого года. Поклонники подмечают, что Мария унаследовала от матери необычную внешность и талант.