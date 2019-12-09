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Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple. Устройство по своим внешним параметрам очень похоже на продукты компании из Купертино.
Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Наушники предлагаются к покупке в комплекте с кейсом беспроводной зарядки. Помимо прочего, девайс получил такую особенность AirPods как механизм «открой для подключения». Связь с устройствами осуществляется при помощи стандарта обмена данными Bluetooth версии 5.0. Компания-производитель пообещала своим поклонникам высококачественный звук, а также усиление волн низкой частоты.

Среди дополнительных особенностей модели Buds Air можно выделить поддержку контроля при помощи касания. Всего один раз дотронувшись до наушников, можно активировать работу голосового помощника от Google, совершать переключение аудиокомпозиций в проигрывателе и принимать телефонные вызовы. На сегодня это вся информация о TWS-наушниках от бренда Realme. Стоимость девайса пока не разглашается. Презентация беспроводных наушников Buds Air состоится 17 декабря.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:41

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