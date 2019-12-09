Электронные договора купли-продажи авто: Эксперты назвали преимущества и риски





Согласно условиям сервиса, потенциальный покупатель автомобиля будет иметь возможность получить сведения о характеристиках и истории машины, и после этого сможет заключить электронное соглашение. Информация о покупателе, продавце и транспортном средстве будет заполняться автоматически, а затем переадресовываться в ГИБДД. Сторонам договора останется лишь лишь приехать в подразделение для регистрации транспортного средства. Проект планируют запустить в 2020 году.Однако, по словам координатора движения «Синие Ведерки» Петра Шкуматова, без создания удостоверяющими центрами реестра электронных цифровых подписей возможен риск многочисленных продаж транспортных средств на основании соглашений, подписанных правонарушителями. Также, по словам активиста, нужно на законодательном уровне урегулировать проблему выпуска цифровой подписи без согласия человека.