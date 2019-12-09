Анна Большова 20 лет не общается с матерью из-за ее «неадекватности» после развода





Анна Большова была в студии программы «Судьба человека» и сообщила, что с собственной матерью Натальей Михайловной не поддерживает никаких взаимоотношений уже 20 лет. Они испортились после решения родителей оформить развод. Актриса считала свою семью хорошей, но у отца появилась другая женщина, а поступки матери стали вызывать растерянность. Показывая своеобразную месть бывшему мужу, она пошла в секту. В сторону актрисы от матери полилась грязь. В Сети ходили слухи, что звезда тоже состоит в секте. Эта история оставила отпечаток на творческой биографии Анны Большовой.Также актриса отметила, никто от Натальи Михайловны не отворачивался, ей просто нужно было принять то, что отец полюбил другу. Отношения с мачехой у Большовой сложились хорошие. В новой семье у отца актрисы появился сын, которому сейчас 19 лет.