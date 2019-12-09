Ольга Рязанова раскритиковала Аллу Пугачёву из-за внешности и манеры исполнения





Поводом для критики послужили воспоминания Аллы Пугачёвой о своём участии в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Музыкальные композиции этой картины исполнила Примадонна, но далеко не все ассоциируют эти песни с вокалом Аллы Борисовны. Ольга Рязанова поясняет причины, по которым голос эстрадной певицы так резко отличается в киноленте. По ее словам, режиссёру фильма Эльдару Рязанову и композитору Микаэлу Таривердиеву пришлось приложить немало усилий для того, чтобы голос Аллы Борисовны стал таким чарующим. Им довольно трудно было сдержать темперамент звезды и превратить "вульгарно-эстрадное" исполнение песен в "интеллигентное".После того как картина вышла на экраны телевидения, Алла Пугачева какое-то время исполняла песни Таривердиева на своих концертах. Музыканту пришлась не по вкусу трансформация этих песен в эстрадные, и он запретил звезде их петь.Киновед не обошла стороной внешность и стиль молодой Примадонны, рассказывая о том, в каком наряде была певица в день знакомства с режиссёром Эльдаром Рязановым. Тогда композитор Микаэл Таривердиев привёл "девицу в мини-юбке и с начесом", сообщив, что она хорошо поёт и сможет исполнить песни для фильма. Ольга Рязанова подчеркнула: Пугачёва не отличалась особой красотой в молодости, но с годами стала краше. В конце поста киновед добавила, что восхищается энергичностью Аллы Борисовны и относится к ней хорошо.