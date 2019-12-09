Супруги Сергей и Тата Бондарчук решили официально расторгнуть брак





Были кривотолки, что мотивом для разлуки супругов стала неверность Сергея Бондарчука. Из социальных сетей исчезли общие фото супругов, а остались лишь кадры с дочками Маргаритой и Верой.Супружеская пара вместе давно не проживает, но показалась на мероприятии еще месяц назад, дав этим повод надеяться на примирение. Но они все же намерены взаимоотношения закончить, развод назначен на 10 декабря. Процесс проходит мирно, делить имущество бывшие влюбленные не будут.Напомним, что Сергей и Тата Бондарчук сочетались браком в 2012 году, и многие поклонники считали их очень молодыми для создания семьи. Но влюбленные в своей любви были уверены, и скоро у них родились дочери. Из-за Работы Сергея Бондарчука семья много времени проводила в разлуке, что тоже отражается на отношениях, как считают фанаты, не лучшим образом. Фолловеры рассчитывают, что после завершения бракоразводного процесса пара расскажет настоящую причину расставания.