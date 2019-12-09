Пожарный-водитель застрелил соседку в Подмосковье





В ночь на воскресенье 57-летный мужчина выбрался на крышу своего дома для того, чтобы пострелять из охотничьего карабина. По последним данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 67-летняя соседка стрелка направилась в сторону окна, чтобы узнать, кто создает шум на их улице. В этот момент подозреваемый и выстрелил в пожилую женщину.Супруг жертвы вызвал скорую помощь, но она скончалась по пути в медицинское учреждение. С подозреваемым на данный момент работает следствие, но по последним показаниям специалисты считают, что никакого мотива стрелять, кроме алкогольного опьянения, у мужчины не было.