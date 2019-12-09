Пластическая операция помогла дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной избавиться от лишнего веса





В эфире передачи «Звезды сошлись» Ольга Шукшина призналась, что всю жизнь следила за собой, чтобы всегда выглядеть хорошо. Но с возрастом стал образовываться «ненавистный живот», от него не удавалось никак избавиться, поэтому она прибегла к помощи хирургов. По словам актрисы, операция длилась около четырех часов под общим наркозом. В Москве за аналогичную процедуру пришлось бы отдать не менее 300 000 рублей, а в Египте она обошлась в 2000 долларов.Сейчас Ольгу Шукшину расстраивает только послеоперационный шрам. Выполнявший процедуру хирург сфотографировал его и отдал актрисе на память, она даже демонстрировала снимки своей маме. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной уже прошла курс реабилитации и теперь надеется, что шрам примет более эстетичный вид.