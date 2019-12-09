«Я уже так устал от вранья»: Федор Добронравов намерен подавать в суд иск о клевете





Исполнитель роли Ивана Будько рассказал, что клеветники его систематически хоронят, доставляя этим много неприятностей, как самому актеру, так и его семье. Он так устал от этой лжи. Каждый раз после якобы «очередной гибели» Федору Добронравову необходимо рассказывать родственникам, что он жив и все хорошо. А ведь такие слухи могут плохо сказаться на состоянии здоровья его близких. «Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего составляют миф», - возмущается актер и спрашивает: «Кто за это будет отвечать?» С такими людьми Федор Добронравов намерен бороться с помощью закона – будет подавать в суд иск о клевете.Федор Добронравов также опроверг слухи о закрытии сериала «Сваты». Он утверждает, что съемки теперь происходят в Белоруссии, и команда для их продолжения ждет выпадения снега. Кроме того, актер заявил, информация о пожаре знаменитого дома под Киевом и о распаде главного актерского состава сериала не является достоверной.