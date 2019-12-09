Алла Пугачева рассказала, почему пристрастилась к сигаретам с 10 лет





Знаменитая певица поделилась своими доводами во время выпуска ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Звезда призналась в главных причинах ее вредной привычки, от которой она о сих пор не может избавиться. Из слов Примадонны стало известно, что она пристрастилась к курению еще с 10 лет из-за эффектного образа киноактрис. В годы юности знаменитости в Москве проходил Международный кинофестиваль, где она и увидела своих идолов актерского мастерства. Хотя переломной точкой для Пугачевой все таки оказался журнал «Спутник кинофестиваля», она до сих пор не может выбросить из головы оригинальные и изысканные наряды артисток кинофестиваля, а также их неизменный образ с сигаретой в руках. Алла Пугачева вспоминает, что, насмотревшись на своих кумиров, впечатлительным детям очень хотелось быть похожими на них.Сейчас знаменитость не гордится своими вредными привычками, тем более, что карьера в театральной сфере у нее так и не сложилась. Звезда утверждает, со временем смогла найти себя и поняла, что ее место на сцене. Пугачева не советует поклонникам следовать за экранным образом и повторять все подряд за своими кумирами.