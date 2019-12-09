В интернете опубликовали предсмертное видео 21-летнего рэпера Juice WRLD
В интернете разместили предсмертный ролик с участием 21-летнего рэпера, известного под псевдонимом Juice WRLD. На видео можно увидеть Джареда Хиггинса, который скончался 8 декабря 2019 года в аэропорту Чикаго.
Очевидцы сообщали, что самочувствие музыканта в какой-то момент ухудшилось. В итоге Juice WRLD срочно доставили в медучреждение, однако спасти его не удалось. Причину смерти рэпера устанавливают работники правоохранительных органов США. Свою популярность Juice WRLD получил в 2018-м после появления сингла под названием «Осознанные сны». Данный трек занимал первые строчки чартов страны, что сделало исполнителя широко известным в США.
Песня стала частью дебютной пластинки рэпера. Впоследствии Juice WRLD продолжал работать, записывать совершенно новые треки, а также намеревался несколько разнообразить свой репертуар. В 2019-м музыкант представил 2-й студийный альбом, а также создал параллельный сингл. В итоге он занял 27-ю строчку в перечне лучших хитов США по версии Billboard. Предсмертный ролик рэпера был размещен в Instagram.
Очевидцы сообщали, что самочувствие музыканта в какой-то момент ухудшилось. В итоге Juice WRLD срочно доставили в медучреждение, однако спасти его не удалось. Причину смерти рэпера устанавливают работники правоохранительных органов США. Свою популярность Juice WRLD получил в 2018-м после появления сингла под названием «Осознанные сны». Данный трек занимал первые строчки чартов страны, что сделало исполнителя широко известным в США.
Песня стала частью дебютной пластинки рэпера. Впоследствии Juice WRLD продолжал работать, записывать совершенно новые треки, а также намеревался несколько разнообразить свой репертуар. В 2019-м музыкант представил 2-й студийный альбом, а также создал параллельный сингл. В итоге он занял 27-ю строчку в перечне лучших хитов США по версии Billboard. Предсмертный ролик рэпера был размещен в Instagram.