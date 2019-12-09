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Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
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Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним весом

Всего 8 месяцев ежедневной физической активности после занятий в школе у ранее малоподвижных детей в возрасте 8-11 лет, страдающих избыточным весом и ожирением, позволила заметно улучшить состояние их сосудов и сердца. Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного американскими специалистами.
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним весом

Как выяснили авторы работы, при регулярных физических нагрузках, дети с лишним весом сумели продемонстрировать улучшение ключевых показателей состояния их сердечно-сосудистой системы: нормализовался уровень холестерина в крови, снизилось процентное содержание жиры, повысилась аэробная выносливость. При этом, некоторые показатели остались неизменными даже при активности. К примеру, никуда не подевалась так называемая «артериальная жесткость», которая считается одним из предвестников заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как бы там ни было, но ученые отмечают, что при регулярных физических упражнениях у детей появляется шанс значительно улучшить большинство показателей. «Они становились более работоспособными и выносливыми, их сердцебиение нормализовалось даже в тех случаях, когда они усиленно работали», - утверждают авторы исследования. Кроме того, отмечается, что у активных детей было зафиксировано повышение уровня полезного холестерина ЛПВП.

Еще одна интересная особенность, которая была отмечена в рамках проведения этой научной работы, заключается в том, что дети, которым пришлось в течение 8 месяцев активно заниматься физическими упражнениями, практически не теряли вес. Индекс массы тела испытуемых почти не претерпел изменений, не менялся даже обхват их талии. По мнению ученых, это вызвано тем фактом, что в столь юном возрасте часть уходящего жира организм быстро заменяется мышечной массой, что можно считать здоровым ответом на возросшие физические нагрузки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:59

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