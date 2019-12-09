Звезда "Дом-2" Марина Африкантова довела до слез Андрея Черкасова





Девушка во время своего номера в полуфинале конкурса пообещала Андрею Черкасову, а также его семье, что в 2020 году аист подарит им малыша. Когда, Андрей Черкасов услышал эту информацию, то не смог сдержать своих эмоций. В этот момент ведущий держал на руках дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.Стоит отметить, что поклонники Кристины Черкасовой уже выражают уверенность в том, что она находится в положении. Так, на кадрах из солнечной Алании видно, как девушка закрывает себе живот то рукой, то сумкой, и, естественно, что после таких снимков многие решили, что она беременна.Однако сам Андрей Черкасов пока никак не комментирует слухи о предстоящем пополнении в семье, ведь счастье, как говорится, любит тишину.