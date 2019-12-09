Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по фильму





Кристина Орбакайте призналась, что с самого детства находилась за кулисами во время концертов Примадонны, а вот в зале практически не бывала. Дочь знаменитости с семьей присутствовала на концерте в Кремлевском дворце, который состоялся в апреле нынешнего года, но сосредоточиться было очень тяжело из-за огромного количества людей. Именно поэтому Кристина Орбакайте с нетерпением ожидала выход фильма «Тот самый концерт».Дочь Примадонны сообщила, она фактически первый раз увидела, как мать работает на сцене. В зале невозможно было рассмотреть эмоции, глаза и настроение певицы, но фильм передал все это, что поразило вокалистку. Орбакайте также отметила и качественный звук в музыкальной ленты.Напомним, что Алла Борисовна не разрешила во время концерта показывать на экране ее крупным планом. Пугачева не хотела, чтобы, вместо ощущения песни, люди рассматривали ее одежду и помаду.