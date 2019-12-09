АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по фильму

Кристина Орбакайте рассказала о своих впечатлениях от процесса работы Аллы Борисовны Пугачевой на сцене. Дочь Примадонны сообщила, что впервые из зала увидела работу матери, но оценить эмоции смогла лишь после просмотра музыкального фильма.
Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по фильму

Кристина Орбакайте призналась, что с самого детства находилась за кулисами во время концертов Примадонны, а вот в зале практически не бывала. Дочь знаменитости с семьей присутствовала на концерте в Кремлевском дворце, который состоялся в апреле нынешнего года, но сосредоточиться было очень тяжело из-за огромного количества людей. Именно поэтому Кристина Орбакайте с нетерпением ожидала выход фильма «Тот самый концерт».

Дочь Примадонны сообщила, она фактически первый раз увидела, как мать работает на сцене. В зале невозможно было рассмотреть эмоции, глаза и настроение певицы, но фильм передал все это, что поразило вокалистку. Орбакайте также отметила и качественный звук в музыкальной ленты.

Напомним, что Алла Борисовна не разрешила во время концерта показывать на экране ее крупным планом. Пугачева не хотела, чтобы, вместо ощущения песни, люди рассматривали ее одежду и помаду.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автогонщик Льюис Хэмилтон провел тесты нового предсерийного гиперкара Mercedes-AMG…
Звездная пара "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин продемонстрировали своё презрение к Илье…
В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных…
Малькевич: Эксперты Оксфорда опирались на слухи, создавая доклад о манипуляциях РФ в…
Пластическая операция помогла дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной избавиться от лишнего…
Алла Пугачева рассказала, почему пристрастилась к сигаретам с 10…
В интернете опубликовали предсмертное видео 21-летнего рэпера Juice…
Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по…
«Уральские пельмени» отозвали судебные иски к компании своего…
Ученые рассказали о связи между запахами и сильными…
Супруги Сергей и Тата Бондарчук решили официально расторгнуть…
Ford Mustang Shelby GT500 стал рекордсменом в своем…
Пожарный-водитель застрелил соседку в…
Деньги Жанны Фриске: Куда Дмитрий Шепелев тратит наследство…
«Я уже так устал от вранья»: Федор Добронравов намерен подавать в суд иск о…
В Британии девушка вышла замуж за…
Ученым удалось воссоздать вулканическую…
Айза Анохина "спокойно" рассказала девятилетнему сыну о…
Звезда "Дом-2" Марина Африкантова довела до слез Андрея…
Физическая активность улучшает состояние сердца и сосудов у детей с лишним…
Ксения Собчак и Алсу станцевали с местными жителями в…
Екатерина Варнава отказалась от свадьбы с танцором Константином…
Ученые утверждают, что белок CSCL10 вызывает у людей приступы депрессии во время…
В детском саду дочь Тимати Алиса обсуждает, сколько лайков соберет фото с…
Экспертный клуб объяснил, почему без волонтерства невозможно развитие гражданского…
Елена Валюшкина мечтает в третий раз сыграть…
В России разработали метод спасения осетра от…
Сати Казанова считает секретом молодости и красоты медитацию для…
Виктория Дайнеко не хочет общаться с Алексеем Воробьёвым из-за "не угаснувших…
Ученые объяснили, почему люди верят в существование…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на…
«Без моего участия»: Андрей Малахов покинул популярный проект…
Регина Тодоренко впервые после родов собирается заняться…
Анатолий Руденко отказался от алкоголя и секса, чтобы проверить…
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о…
«Годится в дочери»: Александр Яцко рассказал о своей любимой…
Дети Филиппа Киркорова учатся в обычной деревенской школе «без…
Депутат Виталий Милонов предложил перестать использовать реагенты на…
Сын Ротару отказался комментировать успех певицы в…
Эксперты сообщили о появлении новой угрозы для…
Просмотреть все новости