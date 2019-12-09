Кристина Орбакайте смогла оценить эмоции Аллы Пугачевой на юбилейном концерте только по фильму
Кристина Орбакайте рассказала о своих впечатлениях от процесса работы Аллы Борисовны Пугачевой на сцене. Дочь Примадонны сообщила, что впервые из зала увидела работу матери, но оценить эмоции смогла лишь после просмотра музыкального фильма.
Кристина Орбакайте призналась, что с самого детства находилась за кулисами во время концертов Примадонны, а вот в зале практически не бывала. Дочь знаменитости с семьей присутствовала на концерте в Кремлевском дворце, который состоялся в апреле нынешнего года, но сосредоточиться было очень тяжело из-за огромного количества людей. Именно поэтому Кристина Орбакайте с нетерпением ожидала выход фильма «Тот самый концерт».
Дочь Примадонны сообщила, она фактически первый раз увидела, как мать работает на сцене. В зале невозможно было рассмотреть эмоции, глаза и настроение певицы, но фильм передал все это, что поразило вокалистку. Орбакайте также отметила и качественный звук в музыкальной ленты.
Напомним, что Алла Борисовна не разрешила во время концерта показывать на экране ее крупным планом. Пугачева не хотела, чтобы, вместо ощущения песни, люди рассматривали ее одежду и помаду.
Кристина Орбакайте призналась, что с самого детства находилась за кулисами во время концертов Примадонны, а вот в зале практически не бывала. Дочь знаменитости с семьей присутствовала на концерте в Кремлевском дворце, который состоялся в апреле нынешнего года, но сосредоточиться было очень тяжело из-за огромного количества людей. Именно поэтому Кристина Орбакайте с нетерпением ожидала выход фильма «Тот самый концерт».
Дочь Примадонны сообщила, она фактически первый раз увидела, как мать работает на сцене. В зале невозможно было рассмотреть эмоции, глаза и настроение певицы, но фильм передал все это, что поразило вокалистку. Орбакайте также отметила и качественный звук в музыкальной ленты.
Напомним, что Алла Борисовна не разрешила во время концерта показывать на экране ее крупным планом. Пугачева не хотела, чтобы, вместо ощущения песни, люди рассматривали ее одежду и помаду.