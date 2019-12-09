«Уральские пельмени» отозвали судебные иски к компании своего экс-директора





Оба поданных иска поступили в московский суд 26 ноября. В одном из них речь шла о защите исключительных прав на товарные знаки и о взыскании компенсации на сумму 200 миллионов рублей. В другом иске – о запрете использования видеоролика в сети Интернет и требовании суммы в 10 миллионов рублей. Участники объединения «Уральские пельмени» на данный момент ведут два дела с компанией Нетиевского. В октябре этого года было удовлетворено решение о взыскании с ИФМ около 2 млн рублей в пользу участников телевизионного шоу.Напомним, что Творческое объединение «Уральские пельмени» было учреждено в 2011 году. Уставной капитал составлял 10 тыс рублей, из которых по 10% суммы принадлежит его 10 участникам – Брекоткину, Ершову, Исаеву, Калугину, Мясникову, Попову, Соколову, Рожкову и Нетиевскому.