Ученые рассказали о связи между запахами и сильными воспоминаниями





По словам профессора кафедры психологии Университета Рутгерса в Нью-Джерси, информация, получаемая от органов зрения и слуха, а также тактические ощущения поступают в таламус, а оттуда — к остальной части мозга. С запахами все обстоит иначе. Обрабатываются они обонятельными луковицами мозга, а затем информация передается в миндалевидное тело, оттуда — в гиппокамп, ответственный за формирование памяти и обучение.Уникальная связь органов обоняния с мозгом обуславливает факт того, что воспоминания, вызванные сильными запахами, переживаются более эмоционально, отметила профессор психиатрии и человеческого поведения из Университета Брауна в Род-Айленде Рэйчел Герц. Обычно знакомый аромат позволяет вспомнить значимые события из прошлого, поэтому забытый запах может стать причиной внезапного появления слез.