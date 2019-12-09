В Британии девушка вышла замуж за ковер





Британка провела церемонию в магазине Independent Fitters, расположенном поблизости от её дома на территории Стокпорта. Девушка надела белое свадебное платье и обещала заботиться о ковре до конца жизни. Она отметила, что купила предмет интерьера примерно годом ранее, и довольно часто рассказывала окружающим о своём восхищением им.В итоге её друзья пошутили, предложив выйти замуж за настолько любимый ею ковёр. Британка согласилась. Девушка добавила, что много времени тратит на заботу о ковре и даже дала ему имя Мэт. Она признаётся в некоторой одержимости своим ковром. Пока дети спят, мать-одиночка доверяет ему наиболее сокровенные мысли. Всё началось шуткой, однако в конце концов жительница Великобритании стала искать фирму, позволяющую зарегистрировать такие необычные отношения.