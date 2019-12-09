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В Британии девушка вышла замуж за ковер

В Британии местная жительница провела свадебную церемонию и вышла замуж за ковёр. Она рассказала журналистам, что часто говорила друзьям о том, как любит купленный предмет интерьера, а они предложили ей связать себя с ним узами брака.
В Британии девушка вышла замуж за ковер

Британка провела церемонию в магазине Independent Fitters, расположенном поблизости от её дома на территории Стокпорта. Девушка надела белое свадебное платье и обещала заботиться о ковре до конца жизни. Она отметила, что купила предмет интерьера примерно годом ранее, и довольно часто рассказывала окружающим о своём восхищением им.

В итоге её друзья пошутили, предложив выйти замуж за настолько любимый ею ковёр. Британка согласилась. Девушка добавила, что много времени тратит на заботу о ковре и даже дала ему имя Мэт. Она признаётся в некоторой одержимости своим ковром. Пока дети спят, мать-одиночка доверяет ему наиболее сокровенные мысли. Всё началось шуткой, однако в конце концов жительница Великобритании стала искать фирму, позволяющую зарегистрировать такие необычные отношения.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:18

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