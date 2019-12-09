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Ford Mustang Shelby GT500 стал рекордсменом в своем семействе

Топовая версия американского спорткара Ford Mustang Shelby GT500 сумела показать рекордное время на дистанции в четверть мили. Таким образом автомобиль стал самым быстрым серийным Ford Mustang в истории.
Ford Mustang Shelby GT500 стал рекордсменом в своем семействе

Новый Ford Mustang Shelby GT500 был представлен американским концерном еще в январе этого года. В компании, к слову, сразу же заявили, что спортивное купе с максимально агрессивной внешностью оснащается уникальным 5,2-литровым турбированным двигателем, развивающим 760 лошадиных сил мощности и 847 Нм максимального крутящего момента. С такими характеристиками машина способна набрать «первую сотню» всего за 3,5 секунды и преодолеть классическую для дрэг-рейсинга дистанцию, «выехав» из 11 секунд. Теперь же машину опробовали в деле, благодаря чему появились конкретные цифры, а вместе с тем и регистрация мирового рекорда для серийных Ford Mustang за всю историю.

Проверить возможности новинки решили авторы популярного YouTube-канала Speed Phenom. При первом заезде было зарегистрировано время в 10,9 секунды но после результаты были улучшены до 10,728 секунд. Более того, в четвертом заезде пилоту удалось финишировать на отметке в 10,66 секунды, что стало рекордном за всю историю выпуска серийных версий данной модели.

Не исключено, что в скором времени будет побит и этот рекорд, поскольку установил его пилот, не имеющий большого опыта в гонках на четверть мили.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42

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