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Деньги Жанны Фриске: Куда Дмитрий Шепелев тратит наследство сына

На прошлой неделе Дмитрий Шепелев оказался вовлеченным в скандал, дав откровенное интервью Ксении Собчак. Шоумен предъявил обвинение родителям Жанны Фриске в хищениях, нежелании видеть внука Платона, а родственники певицы рассказали, на что он тратит наследство сына.

Владимир Фриске предоставил информацию, куда Дмитрий Шепелев расходует деньги сына. Отец Жанны Фриске сообщил, что после кончины дочки сразу продали ее квартиру в Майами и согласно законам, деньги необходимо разделить между ними и Дмитрием Шепелевым, ведь он является опекуном мальчика. Но родители Жанны Фриске отказались от доли, решив оставить ее внуку с условием, что до его 18-летия пользоваться деньгами нельзя.

Не так давно Владимир Фриске увидел отчет списания денег Дмитрием Шепелевым, который по запросу смогли получить адвокаты его семьи. Как оказалось, ведущий снимал более двух миллионов, чтобы оплатить работу адвокатов. Также он истратил более двух миллионов рублей на школьные потребности сына.

Владимир Борисович Фриске не может понять, где находятся такие дорогие школы, ведь за нулевой класс Дмитрий Шепелев заплатил полтора миллиона рублей. Также было оплачено медицинское обследование, форма для школы и прописка. Юристы семьи считают, что долю денег шоумен забирает себе. Половина особняка вокалистки, принадлежащая родителям, была выставлена судебным приставом для продажи, чтобы погасить долг. Документы гласят, Дмитрий Шепелев смог выкупить эту долю. Отец Жанны Фриске извещает, телеведущий снял больше шести миллионов рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:33

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