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В детском саду дочь Тимати Алиса обсуждает, сколько лайков соберет фото с отцом

Тимати опубликовал в социальной сети Instagram снимок, на котором он держит свою дочь Алису на руках. В комментарии рэп-исполнитель сообщил, что его ребенок в детском саду обсуждает, сколько лайков соберет фото с отцом.
В детском саду дочь Тимати Алиса обсуждает, сколько лайков соберет фото с отцом

Воспитанием дочери Тимати и Алены Шишковой занимается мать рэпера Симона Юнусова. При этом рэп-исполнитель старается уделять ребенку, как можно больше времени. Недавно основатель Black Star Burger опубликовал фотографию, на которой он держит на руках свою дочь Алису. Снимок сделан в лифте, девочка смеется и смотрит на смартфон звездного отца. В комментарии к публикации в Instagram Тимати написал: "Вдруг спросила много ли будет лайков ??? У меня чуть телефон не упал". Сначала рэп-исполнитель подумал, что его мать Симона Юнусова повлияла на дочь, поскольку та активно пользуется социальными сетями, но позже он понял, что в детском саду, в который ходит Алиса, обсуждают количество лайков на снимка, опубликованных в интернете.

Подписчики с юмором отнеслись к публикации рэпера. Многие рассказали о том, что их дети обсуждают с друзьями. Пост Тимати уже набрал более 555 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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