Ученым удалось воссоздать вулканическую молнию





Пытаясь изучить природу образования вулканических молний, специалисты решили воспроизвести это явление в лабораторных условиях. Для проведения эксперимента была использована установка, которая позволяет корректировать характеристики вулканического шлейфа, демонстрируя, как изменение влажности и температуры пепла сказывается на способности вулкана генерировать молнии. По результатам этой работы стало понятно, что для «организации» светового шоу из разрядов молний при извержении вулкана требуется наличие большого количества сухого пепла. Ученые утверждают, что у вулканической молнии имеется одно ключевое сходство с обычными молниями – это разделение отрицательных и положительных зарядов. При наличии такой разности потенциалов на довольно высоком уровне образуются молнии, рассекающие изолирующий заряды воздух, тем самым, нейтрализуя разность.При этом во время эксперимента специалисты установили, что в условиях комнатной температуры разряды становятся больше размером, но их частота снижается. При более же высокой температуре, наоборот, количество разрядов растет при снижении их размера.