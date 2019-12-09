Айза Анохина "спокойно" рассказала девятилетнему сыну о сексе

В Instagram Анохина разместила публикацию, посвященную процессу воспитания детей. В соответствии с мнением знаменитости, не нужно выдумывать различные сказки. Она достаточно честно рассказала ребёнку, что сексом занимаются не только для зачатия детей, но и ради получения удовольствия., — отметила Айза Анохина.Знаменитость добавила, что рассказала своему сыну о венерических болезных, запрещенных веществах, а также алкоголе. Айза Анохина подчеркнула надежду на воспитание ребёнка самостоятельным. По этой причине она рассказывает мальчику о мире взрослых. Знаменитость доверяет сыну и в случае признания им собственной вины не наказывает за проступок.