Айза Анохина "спокойно" рассказала девятилетнему сыну о сексе
Айза Анохина рассказала о сексе своему девятилетнему сыну. По её словам мальчик знает, откуда берутся дети, и даже готов передавать собственные знания многим другим детям.
В Instagram Анохина разместила публикацию, посвященную процессу воспитания детей. В соответствии с мнением знаменитости, не нужно выдумывать различные сказки. Она достаточно честно рассказала ребёнку, что сексом занимаются не только для зачатия детей, но и ради получения удовольствия.
«Без капусты с аистами и другой чепухи, которую распространяли в СССР. Объяснила всё, как есть. Мужчина и женщина. Влюбились, занялись любовью, родили ребёнка, если не предохранялись», — отметила Айза Анохина.
Знаменитость добавила, что рассказала своему сыну о венерических болезных, запрещенных веществах, а также алкоголе. Айза Анохина подчеркнула надежду на воспитание ребёнка самостоятельным. По этой причине она рассказывает мальчику о мире взрослых. Знаменитость доверяет сыну и в случае признания им собственной вины не наказывает за проступок.
В Instagram Анохина разместила публикацию, посвященную процессу воспитания детей. В соответствии с мнением знаменитости, не нужно выдумывать различные сказки. Она достаточно честно рассказала ребёнку, что сексом занимаются не только для зачатия детей, но и ради получения удовольствия.
«Без капусты с аистами и другой чепухи, которую распространяли в СССР. Объяснила всё, как есть. Мужчина и женщина. Влюбились, занялись любовью, родили ребёнка, если не предохранялись», — отметила Айза Анохина.
Знаменитость добавила, что рассказала своему сыну о венерических болезных, запрещенных веществах, а также алкоголе. Айза Анохина подчеркнула надежду на воспитание ребёнка самостоятельным. По этой причине она рассказывает мальчику о мире взрослых. Знаменитость доверяет сыну и в случае признания им собственной вины не наказывает за проступок.