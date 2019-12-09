Ученые утверждают, что белок CSCL10 вызывает у людей приступы депрессии во время гриппа





Белок способен оказывать прямое влияния на области головного мозга, которые отвечают за изменение человеческого настроения. Данный процесс происходит за счет ингибирования нейронов в гиппокампе. Более того, белок CSCL10 влияет не только на психическое состояние пациента, переносящего грипп, но и на изменения в человеческой памяти.Эксперты выяснили, исследуемое вещество может защитить человеческий организм от различных заболеваний, например, от гепатита С, также от аутоиммунных заболеваний и некоторых видов онкологических болезней, в следствии чего пациенты жалуются на периодическую головную боль, бессонницу по ночам и на нестабильное психическое состояние. Стоит отметить, что теория влияния белка CSCL10 на организм была подтверждена после проведения экспериментов с участием животных.