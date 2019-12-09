Сати Казанова считает секретом молодости и красоты медитацию для лица

Сати Казанова увлекается йогой и медитациями. Звезда часто рассказывает подписчикам в социальных сетях о том, какие новые позы она освоила. Недавно знаменитость опубликовала снимок, на котором сидит с закрытыми глазами, приложив руки к вискам. В комментарии исполнительница решила объяснить, зачем нужна медитация для лица. Она написала, что когда уходит напряжение с челюсти, расслабляется все лицо, а за ним шея, руки, живот, область малого таза и ноги. Также Сати Казанова подробно описала данный процесс , отметив, что он являться ее секретом молодости и красоты.В конце своей публикации певица посоветовала фанатам творит чудеса с мышцами, чтобы оставаться в тонусе. Подписчики поблагодарили знаменитость за раскрытый секрет и пообещали воспользоваться ее советом. Публикация исполнительницы в Instagram уже набрала более 7 500 лайков.