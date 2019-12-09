Екатерина Варнава отказалась от свадьбы с танцором Константином Мякиньковым
Известная российская актриса и телеведущая, участница популярного юмористического шоу Comedy Woman, Екатерина Варнава стала одной из участниц программы «Ты не поверишь». В эфире телеканала НТВ артистка заявила, что никакой свадьбы с танцором Константином Мякиньковым, с которым она состоит в отношениях уже шесть лет, не будет.
«У меня не будет никакой свадьбы. Этот вопрос уже решен и на данный момент не актуален. Я старая невеста, старородящая. Моя главная цель заключается в рождении детей. Это просто мечта. Хочу родить мальчиков-близнецов», - заявила знаменитость, которая в этот понедельник, 9 декабря, отмечает 35-летие. По словам актрисы, в последнее время ее вес регулярно меняется – она то немного худеет, то слегка полнеет. Многие из своих старых вещей Варнава отдает знакомым и родственником, в то же время она отмечает, что не так давно хотела даже заняться благотворительностью и отдавать свою одежду нуждающимся. При этом звезда узнала о том, что вещи, которые были ношены хотя бы раз, отдавать нельзя.
«У меня сейчас юбилей – 35 лет. Вместо свадьбы, все деньги потрачу на банкет. Тем более, что уже давно не отмечала праздник. К слову, должна сказать, что для полноценной женщины цель не в подарках», - высказалась Екатерина Варнава в беседе с журналистами телеканала.
«У меня не будет никакой свадьбы. Этот вопрос уже решен и на данный момент не актуален. Я старая невеста, старородящая. Моя главная цель заключается в рождении детей. Это просто мечта. Хочу родить мальчиков-близнецов», - заявила знаменитость, которая в этот понедельник, 9 декабря, отмечает 35-летие. По словам актрисы, в последнее время ее вес регулярно меняется – она то немного худеет, то слегка полнеет. Многие из своих старых вещей Варнава отдает знакомым и родственником, в то же время она отмечает, что не так давно хотела даже заняться благотворительностью и отдавать свою одежду нуждающимся. При этом звезда узнала о том, что вещи, которые были ношены хотя бы раз, отдавать нельзя.
«У меня сейчас юбилей – 35 лет. Вместо свадьбы, все деньги потрачу на банкет. Тем более, что уже давно не отмечала праздник. К слову, должна сказать, что для полноценной женщины цель не в подарках», - высказалась Екатерина Варнава в беседе с журналистами телеканала.