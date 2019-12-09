Ученые объяснили, почему люди верят в существование призраков





По словам специалистов, вера людей в призраков имеет вполне научное объяснение. Человеческое сознание таким образом пытается создавать шаблоны, помогающие обрести смысл непонятной информации, уверены социологи. Очень часто фантомов видят при довольно неоднозначных обстоятельствах. У призраков, к примеру, намного больше возможностей явиться людям в полумраке или полной темноте, а также в периоды, когда люди засыпают или просыпаются, когда их чувства максимально ослаблены. Ученые убеждены, граждане, которые "встречались" с призраками, вероятнее всего, очень хотели с ними встретиться. Вот почему духи, преимущественно, появляются в заброшенных местах, в местах захоронений или там, где умершие родственники очевидцев были при жизни.Вера в потустороннее, к слову, присутствует и во многих культурах. Нередко она вызвана отношением групп людей к жизни после смерти, что представляет собой некий обобщенный принцип практически всех религий.