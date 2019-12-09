Елена Валюшкина мечтает в третий раз сыграть свадьбу





По словам актрисы, у нее было только два мужа. С первым супругом и своим преподавателем Леонидом Фоминым она прожила в браке 11 лет, но затем развелась. В 1994 году избранником Елены Валюшкиной стал актер Александр Яцко. В браке у них родились два ребенка, но в 2014 году пара решила развестись. Поэтому актриса, назвавшая себя свободной девушкой, хотела бы увидеть подружек невесты в розовом платье и кого-нибудь "упавшим в салат" на своей свадьбе.Елена Валюшкина, несмотря на своей возраст, находится в отличной форме. Звезда отметила, что соблюдает диеты и увлекается скандинавской ходьбой. В передаче актриса вспоминала, что однажды у нее в отпуске, когда она ездила отдыхать к Индийскому океану, сломалась машина. Некий архитектор Ричард предложил ей помочь, а позже обещал подарить на свадьбу целый остров, но затем неожиданно исчез. Сейчас Елена Валюшкина готовится стать бабушкой, но при этом думает, что ее личное счастье никуда не уйдет, а в Новый год она войдет с чистой совестью.